İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Adliyesi’nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan Aslan için savcılık iddianame hazırladı. İddianamede, Nuri Aslan’ın “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Ne olmuştu?
İBB'ye yönelik soruşturmada İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında iddialara ilişkin gözaltına alınanların 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Nuri Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.
Aslan, İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katında bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek istemiş ancak buraya alınmamıştı. Bunun üzerine Aslan içeri alınmayışına tepki göstererek, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” demişti.
Başsavcılık, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Ayrıntılar Geliyor