İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın babası için cenaze töreni düzenlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ın vefat eden babası Muharrem Aslan için cenaze töreni düzenlendi.
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Muharrem Aslan için Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen törende, Nuri Aslan taziyeleri kabul etti.
Törene, Aslan'ın yakınları, bazı CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Aslan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.