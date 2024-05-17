İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu : Demirtaş'ı mahkum ettirmek bu ülkeye bir şey kazandırmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılması için düzenlenen imza töreni için Roma’ya gitti. Burada bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

İmamoğlu, karara bağlanan Kobani davasının siyasi olduğunu söyleyerek, “Adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz” dedi.

"Siyaset, adaletle iç içe geçmiş"

İmamoğlu, "Siyasi bir davanın sonucu. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye’de birçok siyasi dava var. Ve siyasi davalar üzerinden ihtiraslarla, kin, öfke… Neye dayalı o da belli değil ama çoğu zaman insanlar boşu boşuna yıllardır hapiste yatabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sözlerini sürdüren İmamoğlu şunları söyledi:

"Bir tanesi de benim yaklaşık 15 yıllık canciğer arkadaşım Tayfun Kahraman. Gezi davasından ötürü içeride olan arkadaşım. Dolayısıyla, bugün şunu söylemek lazım: Normalleşmeyi konuşuyoruz. Normalleşmenin bence ilk kuralı, adalettir ve adalete uygun bir biçimde hareket etmektir. Siyaseti de adalete alet etmemek gerekir. Ama uzun süredir, bu anlamda siyaset, adaletle iç içe geçmiş, hatta bazen adaleti ne yazık ki bize unutturan kararların siyasi bir biçimde verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Şiddeti, özellikle siyasetin gündeminden çıkarmamız lazım. Legal siyasetin önünü açmamız lazım. Bunlar çok önemli kavramlar."

"İlerlememiz gerekirken geri gitmiş durumdayız"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasi ve hukuk ilkeleri temeline inşa edilmiştir ve gücünü bu ilkelerden almak zorundadır. Bunu sağladığımız zaman, bu ülkede huzuru inşa edebiliriz. Bu anlamda, her ne suretle olursa olsun, bu ilkelerin dışına çıkması asla düşünülmemeli, düşünülemezdi" vurgusunda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bu yönüyle, şiddete başvurmadıkça, hiç kimsenin de cezalandırılmasını asla doğru bulmayız. Bu ülkede hepimiz teröre de terör örgütlerine de karşıyız. Ama dün verilen kararlar siyasi temele oturduğu sürece, hiç kimsenin vicdanı rahat edemez. Bu kapsamda tabii ki üzülüyoruz. Bu ülkede, özellikle geçmişte, çokça siyasi cezalandırmalar yapıldı. Bugün verilen siyasi cezalandırma kararlarının arkasında olduğunu bildiğimiz insanların bile yargılanıp, cezalandırıldığı günleri yaşadık yakın zamanda. Bugün ne kadar yanlışsa, bugün onlardan daha fazla yanlış. Çünkü o günlerden bugüne, üzerinde 20 yıl geçti. İlerlememiz gerekirken geri gitmiş durumdayız.

Legal siyaset vurgusu

Bunun adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz, kazandırmayacak da. Ahmet Türk, daha dün, yani 1970’lerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan bir aktördü. O bakımdan, az önce de ifade ettiğim gibi, legal siyaseti yok ettiğimiz takdirde, makul ve mantıklı bir ortamın ve insanların huzur ve güven içerisinde kendini hissedeceği bir ülkeyi oluşturma şansımız yok. O, bir erk haline geliyor. Ondan sonra hiç bilmediğimiz, hiçbir tüzel kişiliği olmayan yapıların gücü üzerinden, ülkede racon kesilir hale geliyor ve mağduriyet daha da büyüyor. Dediğim gibi tabii ki teröre asla fırsat vermeyiz. Türkiye de öyle kolay bölünecek bir ülke asla değil. ‘Bu ülkenin 86 milyon vatansever vatandaşı var’ bilinciyle hareket etmediğimiz takdirde, sorunlara mantıklı, adaletli yaklaşmamız mümkün değil. Saf güvenlik politikalarıyla da çözüme kavuşturulacak bir zemini yok. Sosyolojik birçok boyutu var. Bunların irdelenmesi lazım. Bu elbette ki çok detaylı bir husus.

"Verilen kararların bu ülkeye faydası yok, zararı var"

Ben de şu anda siyasi bir davanın aktörüyüm. Benim de içeride bir davam var. Belki şu anda sadece siyasi yasakla muhatap olan bir kişiyim ama kim bilebilir ki, bir üst mahkemede, davada cezanın arttırılmayacağı diye bir husus yok. Bu da arttırılabilir. Pekala böyle bir gündemle muhatap olabiliriz. Peki bu bir şaka mı? Değil. Bu bir kaygı oluşturmalı mı? Kesinlikle oluşturmalı. Ben kaygı duyuyor muyum? Vallahi duymuyorum. Ama ülkede bu kaygıyı duyup, bana soran ve ‘Ya ne olacak senin davan’ diyen binlerce insan var, on binlerce insan var. Bu bakımdan Türkiye’nin sağlam bir zemine oturması noktasında, bugün verilen kararların bu ülkeye faydası yok, zararı var."