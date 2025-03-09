İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hodri meydan, 23 Mart’ta göstereceğiz

İzmir ve Kayseri’nin ardından Adana’dan vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu “Adana, büyük mücadelemiz için umut olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP'den aldığımız güçle hep birlikte başaracağız” diyerek seslendi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin tarihindeki önemli rollerine dikkat çekti. İmamoğlu, “Tarihin en önemli kavşaklarında her zaman CHP'nin imzası vardır. Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı güçle her zaman yol gösterici olan CHP, bugün de büyük bir sorumluluk üstleniyor” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, iktidarın sadece bir zümrenin çıkarını koruduğunu ve bu sebeple halkın perişan olduğunu söyledi. “Ekonomi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Ekonomi freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağıya sürükleniyor. Vatandaşlar ayrıştırılıyor, eğitim, sağlık ve adalet sistemleri paramparça durumda. Çıkışın yolu ise yine CHP’den geçiyor” diye konuştu.

"Bu yoldan vazgeçmeyeceğim"

İmamoğlu, "Devlet adım adım yok olmaya giderken biz partisinin emanetini gururla göğsünde taşıyan neferler olarak bu gidişata hep birlikte dur demek zorundayız. Benimle her koşulda birlikte mücadele edecek yol arkadaşlarımıza, yani sizle güvenmenin gönül rahatlığıyla yola çıkıyorum ve bu yoldan asla vazgeçmeyeceğim." dedi

CHP'nin ön seçimde güçlü bir birlik oluşturacağını belirten İmamoğlu, Kilis ve Adana gibi yerlerdeki yerel yöneticilerle gurur duyduğunu ifade etti. “Hep birlikte bu bozuk düzeni yıkacağız. Herkesle el sıkışarak, vatandaşın derdini dinleyerek bu yola devam edeceğiz” dedi.

İmamoğlu, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimin birleşmenin ilk adımı olacağını ve bu seçimin ardından Türkiye’nin yepyeni bir başlangıç yapacağına inandığını belirtti. “Bugün izlenen yanlış politikalar yüzünden Çukurova, Kilis mutsuz. Adana'nın pamuğu, Mersin'in narenciyesi can çekişiyor” şeklinde konuştu.

"İşimiz çok, devir alacağımız sıkıntı çok. Bu yolculuğa hazır mıyız?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de güçlü ve halklarının haklarının korunduğu bir devletin kurulmasına öncelik verebileceğini belirterek, “Ne yazık ki Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken, masalarda sandalyede bulamaz hale gelmiştir. Bu üzücüdür” dedi. Ayrıca, Suriye’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının Türkiye için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen İmamoğlu, “İşimiz çok, devir alacağımız sıkıntı çok. Bu yolculuğa hazır mıyız?” şeklinde konuşarak, CHP’nin ve Türkiye’nin değişmesi için verdiği mücadeleyi hatırlattı. 2023 seçimlerinde istedikleri başarıyı elde edemediklerini fakat 2023 kurultayında ayağa kalktıklarını ifade etti.

İmamoğlu, CHP olarak Türkiye'yi değiştirme kararlılığında olduklarını belirterek, “Şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte. 23 Mart’ta biz CHP’liler olarak ayağa kalkacağız. Milletimizin çöküşüne sessiz kalmayacağız. CHP’nin bu yolculuğu kutsal yolculuktur. Sloganımız ne olacak biliyor musunuz? CHP başaracak, Türkiye kazanacak” diyerek, partililerini 23 Mart’taki ön seçim için hazırladı. Son olarak, “1 oy bile eksik olmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Hodri meydan, 23 Mart’ta göstereceğiz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi rakiplerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Ey ilgili şahıs, bak ben senin dediğin gibi şantaj, montaj demiyorum. Eğer arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa karışmışsa, bütün dosyaları açın ve bilgileri kamuoyuyla açıkça paylaşın. Milletimiz görsün, hodri meydan!” diyerek, şeffaflık çağrısında bulundu.

İmamoğlu, “Elinizde ne varsa dökün diyorum. Ama uydurma, gizli tanık beyanlarıyla değil, hakka ve hukuka uygun şekilde yapın. Mertçe yapın” ifadelerini kullanarak, eski yöntemlere karşı uyardı. Ayrıca, rakiplerine meydan okuyan İmamoğlu, “Savcılarınız sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekildi, bunu canlı yayında izletmeye var mısınız?” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, vicdanı olan herkesin bu meydan okumaya yanıt vereceğini belirterek, “Bir derdiniz varsa benimle, ben buradayım! Cesaretiniz varsa milletin iradesi karar versin. Kuralım sandığı, bakalım millet ne diyor?” dedi. Son olarak, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimi işaret ederek, “Hodri meydan. 23 Mart’ta göstereceğiz. Hadi, sandık başına. Yolumuz açık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.