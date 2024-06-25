İBB Başkanı İmamoğlu Adalılara seslendi: Sesinizi duyuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir devam eden "Adabüs-Azmanbüs" tartışmasıyla ilgili Adalılara seslendi.

İmamoğlu, Adalar'da toplu taşıma için tahsis edilen elektrikli minibüslere yönelik tepkilerle ilgili dün gazetecilerin soruları üzerine bir açıklama yapmış, daha estetik bir aracın belirlenmesi için Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirtmişti. İmamoğlu, daha sonra da bir videolu mesaj yayınlayarak Adalar'da yaşayan vatandaşlara seslendi. Yasaların yolcu taşımacılığında yolcu güvenliği için M tipi aracı zorunlu kıldığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kıymetli Adalı hemşehrilerim, sevgili komşularım. Adaların yani Prens Adalarının bizim için ne kadar değerli olduğunu, geçtiğimiz beş yılda Adalar'a yaptığımız hizmetle gösterdiğimize inanıyorum. Bir Adalı ilçesini ne kadar seviyorsa emin olun biz de Adalar için aynı duyguları ve hassasiyeti paylaşıyoruz. Hiç bir zaman hiç bir koşulda hemşehrilerimle karşı karşıya gelmek istemem. Bir çok konuyu sizinle tartışır, sizinle konuşur ve paylaşırız. Burada da aslında karşı karşıya değiliz. Yasaların bize ancak bunu kullanabilirsin dediği araçları temin etme çabasının sonucundayız şu anda. Sizlerin Adalar'da üç yıldır olduğu gibi faaliyete devam etmesini istediğiniz diğer araçlarımız için ne yazık ki Karayolları Trafik Kanunu’na göre farklı sebeplerden dolayı ruhsatlandırma şansı yok. Yasa yolcu taşımacılığında yolcu güvenliği için M tipi denen aracı zorunlu kılıyor. Güvenlik sebepleri var, başka sebepler de var. Şu anda Adalar'da kullandığımız araçlar L tipi araçlar. Bu zamana kadar özel izinle çalışan araçlarımızın izin süresi de 30 Nisan 2024 itibariyle bitti. Mevcut L tipi Adabüslerin günübirlikçi vatandaşlarımızın talebini karşılayamadığından dolayı Adalar korkunç bir akülü araç istilasına da maruz kaldı. Akülü araçların izinsiz bir şekilde yolcu taşıması ve bunun bir sektör haline gelmesi, bu sürecin getirmiş olduğu diğer sorunlardan da birisidir. Bu bağlamda çözüm bulmalıyız.

“Daha cazip ve estetik araçların sahada olması mümkün olabilir”

Kuşkusuz Adalar’da biz de toplu taşımada ada ruhuna daha çok yakışan ve daha çok yansıtan araçlar olmasını isteriz. Bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Süreci sürekli yenilenir bir biçimde takip ediyoruz ulusal ve uluslararası düzeyde. Daha cazip ve estetik araçların sahada olması mümkün olabilir. Şu anda yürürlükte olan mevzuat sadece bu tip araçları zorunlu kılıyor. Mevzuat ile ilgili İBB olarak bizim herhangi bir yaptırım uhdemiz bulunmuyor. Bu kapsamda bu süreç umarım iyi işleyecektir ve sonucunda Karayolları’nın yolcu taşımacılığı ile ilgili mevzuatında Adalar gibi özellikle yerler için de esnek farklı model araçların ruhsatlandırılmasına izin veren değişiklikler yapılır, biz de Adalarlı hemşehrilerimizle hatta birlikte tasarlayacağımız işbirliği halinde olabileceğimiz bir aracı sağlarız.

“Süreç takibimizde”

Sizlerle işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. İstihramımız şu lütfen süreci teknik analiz ile algılamanızı ve bizim Adalar’da toplu taşıma konusunda hizmet verme mecburiyetimizin olduğunu ve bunu da şuanda bu araçlarla sağlama mecburiyetinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Tepkileri de en sağlıklı şekilde dinlediğimi bilin. Onları da alıyorum ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir yandan özellikle yaş almış vatandaşlarımızın ve hafta sonu çok yoğun bir biçimde turistlerin ya da misafirlerin geldiği Adalar’da cenaze, hastane, mezarlık birçok yere giderken bu araçlara ihtiyaç duyulduğunu bilmenizi istiyorum. Süreç takibimizdedir sesinizi duyuyoruz, çözüm arayışımız devam etmektedir ama bugünün çözümüne de saygı duymanızı diliyorum." (ANKA)