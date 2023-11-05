İBB Başkanı İmamoğlu Ankara'da gece boyu CHP kurultayını yönetti, sabah İstanbul Maratonu'nu açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.

CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ilk günü ikinci tur oylamada Özgür Özel, 812 delegenin oyunu alarak CHP’nin 8. genel başkanı seçildi. Kurultay’ı Divan Başkanı olarak olarak yöneten İmamoğlu, sabaha karşı 03.00 sularına kadar görev yaptı. İmamoğlu 02.50’de ikinci tur oylamayı Özel’in kazandığını açıkladı.

Gece 04.00'e kadar Ankara'daki CHP Kurultayı'nı yöneten Ekrem İmamoğlu, sabah 08.30'da İstanbul Maratonu'nun açılışını yapıp Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçti.



İmamoğlu öğlen Ankara'da kurultayda görev yapmaya devam edecek. pic.twitter.com/EFVhtK1Mac — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) November 5, 2023

Sabaha karşı İstanbul'a döndü

İBB Başkanı İmamoğlu, sabaha karşı Ankara’dan İstanbul’a döndü ve 45. İstanbul Maratonu’nun startını verdi. Maratonun saat 09.00’da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden başlatıldı.

İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

* İstanbul'da harika bir gün. Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak.

* 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 eylül de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım.

Bir gün daha uymayacağım

* 100. yılda yüzüncü yılın önemli bir anı İstanbul için maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul’a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara’ya döneceğim. Uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun.

* Divan Başkanlığı'nı yaptığımız bu kurultayda sayın Özgür Özel genel başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız.

* Tabii yaklaşık 13 yıla aşkın süredir partimize hizmet eden değerli Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz.