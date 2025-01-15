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İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Vedat Işıkhan'la görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile saat 18.00’de bir araya geleceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Vedat Işıkhan'la görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CHP’li belediyeleri SGK borçları nedeniyle yakın takibe alırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SGK borçlarına ilişkin görüşüleceği bildirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 18.00'de beraberindeki belediye başkanlarıyla birlikte SGK borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Vedat Işıkhan ile görüşeceği öğrenildi.

 

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