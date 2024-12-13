İBB Başkanı İmamoğlu: Geri dönmek isteyen Suriyelilere destek vermeye hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanları ve temsilcileri ile, "Barış ve İşbirliği" temasıyla İstanbul’da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

“İstanbul 2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor”

Etkinlikte Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Suriye’de yaşanan krizlere ve savaşın ardından yaşanan insani dramın boyutlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un üstlendiği sorumluluğu vurguladı. İstanbul’un yaklaşık 2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan İmamoğlu, savaştan çıkan kentlerin yeniden inşasında yerel yönetimlerin rolüne işaret etti.

“Geri dönmek isteyen Suriyelilere destek sağlamaya hazırız”

"Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak çevre ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyeliler yeni bir bedel ödememeli" diyen İmamoğlu, ülkelerine dönerek yeniden bir hayat kurmak isteyen Suriyelilere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

İmamoğlu, "Suriye, Suriye'deki yıkımın sorumlusu yalnızca halkına baskı yapan ve yıllarca sıkıntı çektiren, halkını yok sayan bir otokratik rejim değildir. Suriye'nin bugünkü durumu aynı zamanda ülkenin etnik ve dini farklılıklarını çıkarları için kullanan, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsedip diğer taraftan ülkeyi parçalamaya uğraşanların eseridir" dedi.

İmamoğlu'nun konuşması şöyle:

"Halep, Şam, Bağdat, Kahire, Tunus gibi çok kültürlü şehirlerin oluşturduğu ağlardan aldı. Bu şehirler Doğu Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a, Karadeniz'den Hint Okyanusu'na halkları ve ekonomileri birbirine bağlayan köprüler oldu.

Bugün burada bu iş birliği ve ilişki ağlarını yeniden nasıl canlandırabileceğimizi birlikte konuşacağız.

Elbette barışı korumanın kolay olduğunu kimse iddia edemez, özellikle de günümüzde. Güney komşumuz Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 10 gün içinde yıkılışını izledik.

13 yıllık iç savaş sürecinde Suriye çok ağır bir bedel ödedi. Nüfusun yarısından fazlası yerlerinden edildi. Ya ülke içinde ya da Türkiye, Lübnan, Ürdün başta olmak üzere komşu ülkelerde farklı şehirlere sığındılar.

Altyapı, yollar, hastaneler, okullar tahrip edildi. Ekonomi, eğitim ve sağlık çöktü. Suriye halkı bir savaş travması ve belirsizlik içerisinde.

“Suriye halkı şimdi kurumlarını yeniden inşa etmek için çalışacak”

Suriye, Suriye'deki yıkımın sorumlusu yalnızca halkına baskı yapan ve yıllarca sıkıntı çektiren, halkını yok sayan bir otokratik rejim değildir.

Suriye'nin bugünkü durumu aynı zamanda ülkenin etnik ve dini farklılıklarını çıkarları için kullanan, bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsedip diğer taraftan ülkeyi parçalamaya uğraşanların eseridir.

Büyük bir direnç gösteren, kendi kaderine sahip çıkan Suriye halkı şimdi ülkelerini ve demokratik kurumlarını yeniden inşa etmek için çalışacak.

Yapmak, yıkmaktan çok daha zordur. Önümüzdeki çok çetin bir sürecin içerisindeyiz. Temennimiz ve arzumuz, Türkiye için neyse, Türkiye için neyi düşünüyorsak Suriye için de odur, onu düşüneceğiz. Özgür, bağımsız, kapsayıcı ve demokratik bir Suriye.

Bu noktada terör örgütlerinin istikrarsızlıktan ya da yoksunluktan faydalanarak Suriye halkını istismar etmelerinin engellenmesi hayati önem taşıyor.

Bu konuda biz yerel yöneticilere de çok önemli sorumluluklar düşüyor. Kıymetli meslektaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, valilerimiz, yerel yöneticilerimiz, bugün 2 milyona yakın Suriye vatandaşlarına ev sahipliği yapan İstanbul, savaştan çıkan kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesinde Suriye'ye en üst seviyede destek olmaya kararlıdır.

Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakarak Türkiye ve civar ülkelere giden Suriyeliler, yurtlarına geri döndüklerinde yeni bir bedel ödememeli. Bu yüzden geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız.

“Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere İSMEK'lerde eğitimler verebiliriz”

Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat ve meslek kursları İSMEK'lerde belediyecilikten zanaatkarlığa pek çok alanda güçlü eğitimler verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam'la, çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını onlarla birlikte hazırlayabiliriz.

Kapsayıcılık, kalkınma ve refah ilkeleri üzerine oturan İstanbul modelinin, birikiminin ve geliştirdiğimiz pek çok dayanışma belediyeciliği uygulamasının bölgedeki büyükşehirlere ilham kaynağı olabileceğini biliyorum ve düşünüyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durum sonrası müdahaleler konusundaki tecrübemizi dahil olmak üzere her türlü bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız.