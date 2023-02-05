İBB Başkanı İmamoğlu: Kar yağışına hazırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen basın toplantısında, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlattı.

AKOM'da sadece İBB yetkililerinin bulunmadığını ifade eden İmamoğlu, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı başta olmak üzere çalışmaları, tüm kurum ve kuruluşların yetkilileriyle yürüttüklerini bildirdi.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den giriş yapan soğuk hava dalgasının yağmur ve karla karışık yağmurla başladığını aktaran İmamoğlu, günün ilerleyen saatlerinde bunun kara dönüşeceği noktaların oldukça fazla olacağına işaret etti.

İmamoğlu, kentte etkili olacak fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometre arasında değişeceğini dile getirerek, "Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. Hissedilen sıcaklar eksi 5-6 derecelere kadar ulaşabilecek. İnsanlarımızın böylesi sert bir hava koşulunda çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve bir yolculuk yapılacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır" dedi.

Meteorolojik verilere göre perşembe gününe kadar yağış dalgasının etkili olacağına dikkati çeken İmamoğlu, Valilikten okullara ve kamu çalışanlarına yönelik bir düzenleme yapılması halinde bunu duyuracaklarını bildirdi.

40 noktada kumanya ve mobil dağıtım

İstanbul'da 9 bin 649 personelle görevlerinin başında olduklarını belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'umuzun her köşesinde farklı görev tanımlarıyla işimizin başında olacağız. Metrobüs yolu güzergahına uygun hazırlanan kar küreme araçlarımız olacak. Metro istasyonlarımızda da arkadaşlarımız hizmet içerisinde olacak. 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız.

Dokuz metro istasyonunda kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etmeleri noktasında destekleyeceğiz. Kar küreme ve tuzlama ekipleri İstanbul'da bizim sorumlu olduğumuz 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz şu ana kadar 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı. Yollarda da 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor."

Vatandaşların da bu süreçte kendilerine destek olması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, özel yapılar ve şantiyelerde çatı uçmalarına karşı tedbir alınmasının önemini vurguladı.

700 evsiz misafirimiz var

İmamoğlu, İstanbul’un köy yollarında 168 kar küreme aparatlı traktörün çalışacağını ifade ederek, "Buzlanma erken uyarı sistemimizle beraber olası bir yoğunlaşmada arkadaşlarımız o noktalara müdahale edecek. Şu ana kadar 700 evsiz misafirimiz var, konaklama alanlarına taşıdığımız.

Onların barınma ihtiyaçları dışında giyim kuşam gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Haftada 655 noktada günlük 2 ton kuru mamayla sokak hayvanlarını besliyor olacağız. Mobil büfeler, hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda tercih edilecek" diye konuştu.

İstanbul'da 39 ilçe belediyesiyle anlık irtibat kuran bir anlayışla süreci takip edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, 2 bin 275 iş makinası ile 257 bin ton tuz stokunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.