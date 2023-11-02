İBB Başkanı İmamoğlu kuraklık uyarısı yaptı, İstanbulluya çağrıda bulundu: Tasarruf edin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kentin ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, İstanbullulara kuraklıkla mücadeleye destek olma çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan video paylaşan İmamoğlu, "İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum. pic.twitter.com/94lEkyQ3Py — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 1, 2023

Barajlar alarm veriyor

İSKİ verilerine göre 30 Ekim 2023 itibarıyla İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18.88'e inmişti İSKİ de hafta başında vatandaşlara su tasarrufu için şu önerilerde bulunmuştu:

• Banyo yapmak yerine duş alın ve süresini kısaltın.

• Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör takın.

• Meyveleri ve sebzeleri akan suyun altında yıkamayın.

• Ellerinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın.