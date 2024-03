İmamoğlu, Ataköy-İkitelli metro hattını açtı: Özür dileyecekler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir) Ataköy-İkitelli metro hattını, hizmete açtı.

Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya indiren hattın açılışında konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

Ataköy-İkitelli metro hattı çok önemli bir hat ama önce bu güzel Ramazan gününde tarihi Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümününde sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günümüz de kutlu olsun. Ortak manevi duygular, millet olmanın temelini oluşturur. Bu aziz topraklarda ortak duyguları, ortak acı ve sevinçleri paylaştığımız için bir bütünüz kocaman bir milletiz, çok büyük bir milletiz. Gerçekten Çanakkale Zaferi 86 milyon insanımızın geçmişinden bugüne kuvvetli bir özetidir aslında. O büyük mücadelenin çok önemli bir tarihi notudur. Ona baktığınızda her şeyi tarifler tanımlar içine alır ve açıkçası birbirimize bizi bağlar. İnanın bugün toplumun her ferdini bu anlamda içine koyan ve sımsıkı saran bir zaferdir Çanakkale Zaferi. İşte biz, zor zamanlarda birlik olmayı çok iyi biliriz. Kurtuluş Savaşı'ndan biliriz, Çanakkale'den biliriz. Biliyorsunuz Çanakkale'de her inanç ve her etnik kökenden büyüklerimiz, atalarımız birlikteydi, birlikte mücadele verdik. Ölüme de, zafere de aynı cesaretle, aynı inançla kol kola yürüdüler. 18 Mart 1915’de vatan uğruna her şeyi bir yana bırakıp kazandık. Birbirimiz için ölmeyi göze aldığımız için kazandık. Bugün de birbirimiz için yaşamalıyız, yaşayacağız, birbirimiz için çalışacağız ve çok çalışacağız ve birlikte, hep beraber yine en güçlü başarılara imza atacağız. Birlikte başaracağız. Biz birlikte olursak, birlik olursak bir birimize inanıp güvenirsek her yeni güne 18 Mart ruhuyla uyanmışsak yine başarırız ve hep başarırız. Bundan hiç kuşkumuz olmaz. Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum.

“Cumhuriyetimizin hedeflerinden birisi de ülkeyi demir ağlarla örmekti”

Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin hedeflerinden birisi de biliyorsunuz çok çalışmak ve birlikte ülkeyi demir ağlarla örmekti öyle değil mi? Ve 10. Yıl Marşında da hep beraber söyleriz o cümleleri. Demir yollarının gelişimi Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde bize büyük güç katmıştır. Bugün de yer altını demir ağlarla örmek hedefiyle çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda İstanbul'da önemli bir sınavı çok başarıyla tamamladık. Bugün itibariyle beş yılda 65 kilometre metroyu 62 istasyonu İstanbul'a sizlerin kattığı güçle birlikte bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte kazandırdık. Bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürkümüze minnet borcunu ödemenin yollarından birisi olarak görüyorum. Tabiri caizse Cumhuriyete ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmenin bir yolu olarak görüyorum. İnşallah bunu başarmışızdır. Ataköy- İkitelli metro hattı Bahariye- Ataköy istasyonları arasındaki açılışını bugün yapıyoruz. Emeği geçen herkese çalışma arkadaşlarıma, yöneticilere ve mühendislerimize, tasarımında, denetiminde çalışan arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza, onun çalışma arkadaşlarına, müşavirlerimize yeraltında günlerce, aylarca emek sarf eden binlerce emekçi dostuma hepinizin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum.

“2019’da göreve geldiğimizde tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu”

2015 yılında bu hattın ihalesini yapan bizden önceki büyükşehir belediyesi yönetimine de teşekkür ediyorum. Ataköy- İkitelli metro hattının yapım sürecini bizden önce başlatan insanların yaptığını da önemsiyorum. Ancak süreci doğru yönetemediler. Bu hattaki çalışmalar biz göreve gelmeden önce yüzde 35 seviyesinde kısmen durduruldu. 2019’da göreve geldiğimizde tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu. Çünkü bunlar finansman ve özellikle mühendislik ve tasarım sorunları çözülmeden alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. 10 metro hattını birden kimilerinin aylarca kimilerinin yıllarca durdurulmuş olması dünya tarihine geçecek bir skandaldır, onun altını çizeyim, bu büyük bir yönetim zafiyetidir. Biz beş yıldır bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz. Metro inşaatlarını bir tek gün bile biz durdurmadık en zor koşullarda bile durdurmadık. Pandemide durdurmadık. Ekonomik krizin şehri ve ülkeyi perişan ettiği zaman diliminde de durdurmadık. Doğru finansman modeliyle, doğru mühendislik çözümleriyle hareket ederseniz, liyakatli isimlerle çalışırsanız metro yapımını durdurmak gibi bir skandalı bir şehre yaşatmazsınız, biz yaşatmadık. Bakın ne yaptık? Biz bizden önceki tam 25 yılda yaptıkları 122 kilometre metronun yarısından fazlasını beş yılda yaptık.

Bizden önce 10 metro hattını birden durduranlar bu beceriksizliklerinden dolayı milletten özür dileyeceklerine bizim beş yılda sadece sekiz kilometre yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar. Bu gerçekten çok komik, çok zavallı bir durum. Yani birisi çıkar bunu nasıl söyler? Diyelim bana bin kişi, yüz bin kişi, milyon kişi gelse ya bunu diyeceksin bu da senin işine yarayacak dese bana bunu kimse dedirtmez. İşin açığı var, ortada rakamı var, açılışları var, sayısı var kilometresi var, bu nasıl bir akıldır çözemiyorum. Biz bu şehre 65 kilometre yeni metro ağı 62 yeni istasyon kazandırmakla kalmadık onun da altını çizeyim. Bu dönem içerisinde hem de bu zor ekonomik koşulların olduğu ortamda Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı iki metronun da parasını biz ödedik. Birisi karşıda Sabiha Gökçen kolu, öbürüde Kayaşehir - Başakşehir metrosunun parasını da bizden aldılar. Altı milyara yakın bu parayı bizden 10 ayda aldılar biliyor musunuz? 10 ayda parasını bizden kestiler. Bakın onun için sekiz kilometre yalanına atanlar hadlerini bilecek, özür dileyecekler. 65 kilometre metro inşa etmek için yeraltında, yer üstünde ter döken binlerce emekçiden, mühendislerden, yöneticilerden, yüklenicilerinden, onlardan özür dileyecek bırakın Ekrem İmamoğlu'nu. Yerin altında on binlerce insan ter akıttı. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin insanlarından, İstanbullulardan özür dileyecekler. Bu halkı öyle kolay kandırabileceklerini zannettikleri için özür dileyecekler.

“Bunlar özür dileyemezler öyle bir yüzleri yok”

Bunlar özür dilemezler, öyle bir yüzleri yok. Yalanları, iftiraları açığa çıkınca sonradan sadece şöyle söylüyorlar. Siyaseten söylenmiş sözlerdir der geçerler. Hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul seçimini iptal ettiler. Herkese demedikleri lafı bırakmadılar, yalancı dediler, hırsız dediler, terörist dediler. Ondan sonra bu soru sorulunca da siyaseten söyledik dediler. Birisine siyaseten yalancı, hırsız, terörist denir mi? İstanbul bu siyaset anlayışını ne yapacak biliyor musunuz? 31 Mart'ta tarihe gömecek. İstanbul bu siyaset anlayışına asla bırakılamaz. Sizler bu siyaset anlayışına İstanbul'u emanet eder misiniz? İşte beş yıldır bizim siyaset anlayışımız başka bir yerde. Tamamen icraat, hizmet, yatırım odaklı bir anlayış. Hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet sunmaya dayalı bir anlayış. Birilerini zengin etmeye değil, milletin parasını millete vermeye dayalı bir anlayış. Milletin parasını ahlaklı, erdemli insanların lehine, bu toplumun çıkarına kullanma anlayışı. Bu anlayış sayesinde İstanbul'a bereket geldi. Bunları uzak tuttukça İstanbul'a gelecek bereketi varın size hesap etsin. Beş yılda 25 yıla bedel iş yaptık, onun için çıldırıyorlar. Yaptığımız işleri, bugün bile yaptığımız açılışlar tarihe geçecek. Dün bakın Kabataş Transfer Merkezi, Salacak sahil düzenleme, Selmani Pak Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Maltepe Cumhuriyet Meydanı, Fındıklı'da sosyal tesis bunların hepsi önemli işler. Yani mahalle mahalle sayıyorum ki tekrar tekrar sayıyorum ki belki onlar da öğrenir neresi olduğunu öğrenir gider haritada bakar.

“İstanbul’a 50 yıla bedel iş yapacağız”

Bugün, burada bu açılışı yapacağız ama bu açılış sadece metro açılışıyla bitirmiyoruz artık. Her metroya bir şey katıyoruz. Bu metro açılışıyla birlikte 15 Temmuz durağında hemen durağın üstünde çok güzel bir kreş bitiriyoruz bir iki haftaya kreş açılacak. Ve aynı zamanda yine bu hattın üzerinde Doğu Sanayi Sitesi'nin olduğu durakta da bir tane kent lokantası açıyoruz. Yine yine bu hatta Ataköy'de açtığımız, bu hatla birlikte açılan otoparklarımız bunları saymıyorum bile. Yine bugün gideceğiz yeni bir anlayış getirdik. Özellikle İSKİ havzalarında, havzayı koruyucu bir prensiple halkımızın aktif yeşil alan olarak kullanımına açacağımız işler yapıyoruz. Milyonlarca metrekare yeşil alanı Büyükçekmece Gölü havzasında Tepecik Sahilinde açıyoruz. Onların hayal bile edemeyeceği işler yapıyoruz. Hepsi milletin lehine. Bu neyin işareti biliyor musunuz sevgili hemşehrilerim? Bu şunun işareti. Biz önümüzdeki beş yılla beraber 10 yılda İstanbul'a 50 yıla bedel iş yapacağız. Bugün tamamladığımız ve hizmete açtığımız Ataköy - İkitelli metro hattının ilk etabını, İkitelli - Bahariye arasını o zaman arkadaşlarım demişlerdi ki bu kısa hatta açarsak çok değerli bir iş olacak ve burayı 2021’de tamamlamıştık. Bugün itibariyle Bahariye - Ataköy arasını da hizmete açmış oluyoruz. 11 nokta üç kilometre bugün aştığımız hat. Hattın daha önce açtığımız bölümüyle hattın toplam uzunluğu 13.4 kilometre uzunluğuna ulaşmış olacak ve bu hatta tek yönde günde 35 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Ulaşımı çok rahatlatacak ama bir başka yönünü de söyleyeyim bu metro hattımız Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, yine. Başakşehir Küçükçekmece ilçelerinden de geçmesiyle yani beş tane ilçemize çok özel katkılar sunmuş olacak.

“İstanbul’un yeniden israfçıların eline geçmesine izin vermeyelim”

Burada şunu ifade etmek isterim. Bu beş ilçemize birden hizmet edecek bu hat belki de İstanbul'da daha yeni işte geçen üç dört gün önce açtığımız hatta İstanbul'un en doğusuna doğru giden Çekmeköy- Sancaktepe - Samandıra bölümünü açtık. Sultanbeyli'ye uzanacak, önümüzdeki sene. Yani bir Anadolu yakasında bir Avrupa yakasında. Bu şekilde metro hatlarımızı açmaya devam edeceğiz. Bu arada 65.1 kilometre bitti 63 kilometrelik metro hattı çalışmalarımızla gürül gürül devam ediyor bu arada. Engelledikleri, bir imza atsalar hemen Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun da ihalesini yapacağız, ama ona da çözüm bulacağız. O çözüm 31 Mart'ta siz ne kadar büyük fark atarsanız Beylikdüzü - Sefaköy imzası o kadar hızlı atılacak. Onu söyleyeyim seçimden sonra. İstanbul metro üretiminde yaşadığı bereketi beş yıldır her alanda yaşıyor. Rantçılıkla, partizanlıkla İstanbul'un bereketini kaçıranlara asla fırsat vermeyelim. İstanbul'un o eski ihmal ve ihanet günlerine dönmesine yeniden israfçıların eline geçmesine asla izin vermeyelim. Bunun bunun tek bir yolu var, oyumuzu, gücümüzü birleştireceğiz. İstanbul'un rotasını tam gaz geriye çevirmek isteyenlere karşı biz ne diyeceğiz? Tam Yol İleri diyeceğiz.” (ANKA)