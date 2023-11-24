İBB Başkanı İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Hedefimiz 5 yıl daha yetki almak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Küçük Ölçekli Balıkçılara Koruyucu Donanım Malzemesi Dağıtımı Töreni"ne katıldı.

Sosyal medya hesabından tören yayınını paylaşan İmamoğlu, "İBB tarihinde küçük ölçekli balıkçılara yönelik ilk desteği biz başlattık. Teknelerinin yıllık bakımını yaparak, rahatça denize çıkabilmeleri için balıkçı hemşehrilerimize, bakım malzemesi ve koruyucu ekipman desteğinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beykoz İlçesi Gümüşsuyu Mahallesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ise, "Ekonomik koşullar çok ağırlaştı. Belki teknesinin mazotunu bile alamıyor esnafımız." diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Hayat öyle enteresan bir boyuta evrildi ki cebimizdeki para küçüldükçe küçüldü. Gelirimiz, harcamalarımız karşısında ne yazık ki küçüldükçe küçüldü. Bu kötü ekonomi yönetiminin bizi taşıdığı boyuttur. Bundan, bu kusurdan kimse sıyrılamaz. Dünyada savaşın içinde olan ülkeler bile ekonomisini büyütebiliyorsa ya da enflasyon altında halkını ezdirmiyorsa, biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, neredeyse üç haneli enflasyon rakamlarına tırmanmışsak, bu tam bir basiretsizlik, tam bir beceriksizliktir. Bunun başka bir adı yok. Bu bağlamda insanlarını aldatan, teknikten, bilimden uzaklaşan bir uygulama süreci ülkemizi kötülüklere, ekonomik sıkıntılara doğru sürükler. Hatta Allah korusun, batırmanın eşiğine kadar getirebilir."

Adaylık mesajı

İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Kamu hizmeti kültür olarak değişmeli. Kötü bir yere geldi. Kamuya seçilen birileri, sanki oranın mülk sahibiymiş gibi, kendi malını yönetiyormuş gibi… Hayır. Milletin malını yönetiyoruz. O bakımdan biz, ihtiyacı olan insanlarımıza, destek gruplarına veya insanlarımızın belli kesimlerine bu tarz ihtiyaçlarını karşılayıcı hizmetleri sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bunun tek amacı var. Milletin malıyla, milletin sorununu çözme çabasıdır. Ve bunu yapınca ne oluyor biliyor musunuz? Vallahi de billahi bu kadar sıkıntılı döneme rağmen, ekonominin bu kadar problemli bir zaman diliminde olmasına rağmen, enflasyonun tavan yapmasına rağmen, yaptığımız birçok hizmetin engellenmesine rağmen ne oluyor? Bizim bütçemizden bereket fışkırıyor. Biz hizmetlerimizi onun için büyütüyoruz. Hedefimiz de 2024’te 5 yıl daha yetki almak. 2029’da da almak, 2034’te de almak… Sosyal demokrat anlayış, halkını düşünen anlayış kazanmalı. Çünkü bizim kazandığımız anlayışla, kaybeden yok. Bazı insanların kazandığı anlayışta ise onların dışındaki herkes kaybediyor, bir avuç insan kazanıyor. O bakımdan biz artık meseleye bu gözle bakıyoruz." dedi.