İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerel seçim mesajı: İlk hedefimiz İstanbul

CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması programı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde üçüncü günü olan bugün sona erdi. Buluşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada konuşan İmamoğlu; yerel seçimlere dair şu mesajları verdi:

* Önümüzdeki yerel seçimi 2019'un çok daha ilerisinde bir başarıyla kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanmak için de her şeye sahip olduğumuz bir seçim olduğunun altını çizelim.

* Siyasetin yol ve yöntemleri değişiyor. 21. yüzyılın siyaset anlayışında farklı görüşlerin, farklı bakışları içine çeken, kendi içine kapanan değil; kutusunun dışına çıkan, çerçevesinin dışına çıkan bir siyaset anlayışının başarılı olacağını asla unutmayalım.

"İlk hedefimiz İstanbul"

* İlk hedefimizin yerel seçimler ve başta İstanbul olduğunu biliyoruz. Üzerimize düşen vazifenin sorumluluğunun da farkındayız.

* İkincisi de elbette Türkiye'nin de içinde olduğu, birçok ülkede yükselmeye ve yerleşmeye çalışan otoriter popülizme karşı tam aksine dayanışmayı, halkçı mücadeleyi var eden bir süreci genel başkanımızın liderliğinde ortaya koyan politikaları geliştirmek zorunda olduğumuz biliyoruz.