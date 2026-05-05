İBB Başkanvekili Aslan: Cumhurbaşkanımıza ve siyasi parti liderlerine çağrımdır

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mayıs ayı içerisinde açılışı planlanan Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro hattında incelemelerde bulundu. Aslan'a inceleme gezisinde Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel eşlik ederken, projenin son durumuna ilişkin teknik bilgileri İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin verdi.

"Cumhurbaşkanımıza ve siyasi parti liderlerine çağrımdır"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Aslan, siyasi kutuplaşmalara karşı birlik mesajı vererek açılış için devletin zirvesine açık davette bulundu. Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan İstanbul’un tüm seçilmişlerine ve bürokratlarına, valimizden kaymakamlarımıza, muhtarlarımızdan il müdürlerimize, cumhurbaşkanımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve tüm milletvekillerine çağrımdır. Gelin el ele verelim, birlikte olalım. Sultanbeyli - Sancaktepe arasındaki metro hattında tüm devlet erkânının ve siyasi partilerin bir arada olduğu görkemli bir açılış yapalım. Bu açılışa tüm siyasi partileri davet ediyoruz. Dünyada bu kadar sıkıntı varken her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olması Türkiye’nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örneklerden biridir."

Erdoğan ve İmamoğlu dâhil geçmiş başkanlara teşekkür

İstanbul'un metro ağlarının gelişiminde emeği geçen geçmiş dönem belediye başkanlarını da anan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar - Çekmeköy arasındaki hat daha önce yapılmış bir hattır. Dolayısıyla İstanbul’da emeği geçen Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, o dönemki belediye başkanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve tabii ki Ekrem İmamoğlu’na, onlarla beraber çalışan tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlara emeği geçen herkese İstanbullular adına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Üsküdar-Sultanbeyli arası 50 dakikaya iniyor"

Metro hattındaki son rötuşların yapıldığını ve açılışın mayıs ayı içinde gerçekleştirileceğini belirten Aslan, yaklaşık 4,5 kilometrelik Sancaktepe - Sultanbeyli etabının da tamamlanmasıyla Sultanbeyli'de yaşayan bir yurttaşın Üsküdar'a 50 dakikada ulaşabileceğini kaydetti.

Şu an İstanbul'da 7 metro hattının inşaatının devam ettiğini belirten Aslan, mayıs ayındaki açılışla bu sayının 6'ya düşeceğini, yıl sonunda ise Ümraniye - Ataşehir - Göztepe hattını açarak bir projeyi daha tamamlayacaklarını ifade etti. Aslan ayrıca, inşa edilen metro hatlarının her türlü güvenlik tedbirine sahip olduğunu ve afet anlarında toplanma ile barınma alanı olarak da kullanılabileceğini vurguladı.