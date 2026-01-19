İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Anlık olarak İstanbul’u izliyoruz, kar yağışı aralıklarla devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkili olan alan yoğun kar yağışına karşı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) incelemelerde bulundu.

Devam eden çalışmalar ve toplu ulaşımla ilgili ekiplerden bilgi alan Aslan, ardından meteorolojik gelişmeler, ekiplerin sahada yürüttüğü operasyonlar, toplu taşıma sisteminin işleyişi ve alınan tedbirler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Kar yağışı aralıklarla devam edecek

Kar yağışının sabah saat 05:00 itibarıyla yeniden kuvvetlendiğini belirten Aslan, "Gün içinde de aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz" diyerek İstanbulluları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı.

Yağış nedeniyle okulların kapalı olduğunu hatırlatan Aslan, bu durumun trafik yoğunluğunu olumlu etkilediğini, normalde yüzde 85-90 seviyelerinde seyreden trafiğin, saat 10:00 itibariyle yüzde 54 civarında seyrettiğini açıkladı.

"Anlık olarak İstanbul'u izliyoruz"

Hazırlıkların merkezinde AKOM'un bulunduğunu belirten Aslan, "Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. Anlık olarak İstanbul’u izliyoruz. Sadece ana arterleri ve İBB'nin açması gereken yolları değil TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olası sıkışıklıklara karşı desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmadıkça yola çıkmamalı"

Toplu taşıma sistemine ilişkin bilgi veren Aslan, metro ve deniz ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadığını, ancak bazı tramvay ve otobüs hatlarında hava koşulları nedeniyle gecikmeler olabildiğini kaydetti.

Bu gecikmelerin asıl nedenini, "Bazı otobüs veya tramvay hatlarımızda hafif gecikmeler olabilir. Bunun asıl sebebi, yol açık ve kullanılmaya çalışılan binek araçlarda kış lastiği olmaması sebebiyle devamlı yolda hareketi sağlayamayınca orada etmek zorunda kalıyorlar. Ekiplerimiz büyük bir mücadeleyle oralara da müdahale ediyor ve şu an İstanbul'da herhangi bir kapalı nokta bulunmamaktadır" sözleriyle açıkladı.

"Kar yağışı ara ara sürecek" uyarısında bulunan Aslan, "Kış lastiği olmayan araçlar lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasın. Hem kendi can güvenlikleri hem de şehir trafiğinin sağlığı açısından bu çok önemli. Mümkünse toplu taşıma araçlarımızı kullansınlar" çağrısını yaptı.