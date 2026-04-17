İBB Başkanvekili Nuri Aslan duyurdu: Bugünden itibaren ziyaret sadece 1 TL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi’nde yaptığı faaliyet raporu sunumunda Yerebatan Sarnıcı üzerinden yürüyen mülkiyet tartışmasına tepki gösterdi. Aslan, sarnıcın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine karşılık dikkat çeken bir karar aldıklarını açıkladı.

İBB Miras çalışmaları kapsamında Yerebatan Sarnıcı’nın restore edilerek yeniden İstanbulluların kullanımına açıldığını hatırlatan Aslan, 2023 yılından bu yana 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Aslan, “Biz onardık, biz sahip çıktık. Ancak şimdi 15 gün içinde boşaltmamız isteniyor. Bu kabul edilemez” dedi.

“Ziyaret 1 TL olacak”

Alınan kararı kamuoyuyla paylaşan Aslan, “Bu hukuksuzluğa karşı bugünden itibaren Türk vatandaşlarına Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmek sadece 1 TL olacak. Tüm yurttaşlarımızı hem tarihi görmeye hem de yapılan çalışmaları yerinde incelemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mülkiyet devrine ilişkin sürecin hukuki dayanağını sorgulayan Aslan, “Vakıf malı olduğu söyleniyor ancak buna dair herhangi bir belge ortaya konulmuyor. Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Yerebatan Sarnıcı da diğer tarihi yapılar gibi kamunun, yani halkın kullanımında olmalıdır” diye konuştu.

İBB’nin son yıllarda tarihi yapılara yönelik kapsamlı restorasyon çalışmaları yürüttüğünü belirten Aslan, bu çalışmalar için milyarlarca liralık bütçe ayrıldığını ve çok sayıda yapının yeniden işlev kazandığını vurguladı.

Aslan, söz konusu kararın ardından hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, “Bu kentin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız” dedi.