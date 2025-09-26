İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

  1. Ekonomim
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 26 Mayıs’ta adliyede yaşanan gerginlik sonrası hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, adliyede görevli güvenlik personeliyle yaşadığı tartışma sonrasında “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verildi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan adliyeye gitti

26 Mayıs günü İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonu kapsamında adliyeye giden Nuri Aslan, tutuklamaya sevk edilen belediye çalışanlarıyla ilgili süreci takip etmek için hakimliklerin bulunduğu koridora girmek istemişti. Güvenlik görevlilerinin bu talebe izin vermemesi üzerine çıkan kısa süreli gerginlik, sosyal medyada da gündem olmuştu.

Savcılık soruşturma başlatmıştı

Aslan’ın olay sırasında sarf ettiği “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Aslan, 24 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu’na giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinde, kamu yöneticisi sıfatıyla belediye çalışanları hakkında yürütülen yargı sürecini takip etmek amacıyla adliyede bulunduğunu belirten Aslan, “İyi bir kamu yöneticisinin çalışanlarının uğradığı iddiaları ve hukuki süreci takip etmesi en doğal görevidir. Bu bir sorumluluk ve erdem göstergesidir” dedi.

