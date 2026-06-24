İBB borsası ile anılmıştı... Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

Özgür Özel'in açıklamaları sonrası İBB borsası iddiaları kapsamında hakkında soruşturma açılan Avukat Mehmet Yıldırım, Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Yıldırım, Özel’in iddia ettiği kamu zararı üzerinden “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçunu işlediğini iddia etti ve dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan tutuklanmasını talep etti.

Mehmet Yıldırım'a ulaşan Halktv.com.tr, Yıldırım, Özel'in tutuklanması için başvuru yaptığını doğruladı. Verdiği dilekçenin ayrıntılarını aktaran Yıldırım Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarını, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı beyanlarını, CHP kurultayına ilişkin iddiaları ve CHP Gaziantep Vekili Hasan Öztürkmen’in açıklamalarını gerekçe gösterdiğini anlattı.

Yıldırım, Özgür Özel'in açıklamalarını dilekçesinde Kobani süreci ile eş tutarken kamu zararı iddialarının kamu düzenini bozulması ile birlikte değerlendirip bunun da anayasal düzeni bozma girişimi olarak gösterdi.

Arınma mesajı ile Genel Merkezden fotoğraf paylaştı

Avukat Mehmet Yıldırım’ın adı, Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB borsası” iddialarıyla duyulmuştu. Özel, İBB’ye yönelik soruşturmalarda bazı kişilerin ifade vermeye zorlandığını, bunun karşılığında para istendiğini ve bu sürecin bir “borsaya” dönüştürüldüğünü ileri sürmüştü. Özel’in açıklamalarında ismi geçen avukat Mehmet Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.



Yıldırım, daha sonra Antalya’da gözaltına alınmıştı. Hakkında yurt dışına çıkmaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmiş, ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti.

Yıldırım son olarak, CHP Genel Merkezi’ndeki fotoğrafla yeniden gündeme geldi. CHP Genel Merkezi’nin yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmesinin ardından Yıldırım, binayı ziyaret etti. Yıldırım, burada çekilen fotoğrafını “Genel merkezdeyiz. Arınma burada başlamış” notuyla paylaştı.