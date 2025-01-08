İBB bünyesine 1.532 memur alımı yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş kadrolara açıktan atama yoluyla 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 muhtelif unvanlarda memur alımı yapılacak.

Başvurular elektronik ortamda yapılacak

Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10/02/2025- 16/02/2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada adayların, şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceği ifade edildi. Açıklamada, adayların KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacağı, her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayın; memur kadroları için sözlü sınava, itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacağı belirtildi.

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümünün yapılacağı, başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adayların, uygulama sınavına alınmadan eleneceği ve bu adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları nedeniyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, eksik veya gerçeğe aykırı bilgi veya belgelerle yapılan ya da ilanda belirtilen şartları taşımayan başvuruların işleme alınmayacağı belirtildi.

Sınava girmeye hak kazanan aday listesinin, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin genel ağ sayfasında (https://www.ibb.istanbul) ilan edileceği ve adayların sınav giriş belgelerine (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden erişebileceği belirtildi.

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için İBB’nin genel ağ sayfasında (https://www.ibb.istanbul) ayrıca bir ilan yayımlanacağı ifade edildi.