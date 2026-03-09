İBB davası başladı: İmamoğlu ve beraberindeki 402 sanık hakim karşısında

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması bugün Silivri’de başladı.

Bina ve salon içinde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya gelenler, oluşturulan güvenlik noktasında kimlik ve araç plakası kontrolü yapılmasının ardından binaya yönlendirildi.

Fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler yasak

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.

Duruşma, kimlik tespitiyle başlayacak

Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda duruşma salonuna alımda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şeklinde sıralama uygulanması bekleniyor.

Duruşmanın, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor.

Her hafta dört gün devam edecek

Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu öne sürülüyor.

İmamoğlu: Savunma yapmayacağım

İmamoğlu duruşma öncesi verdiği son mesajda “Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz. Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım” dedi.

Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz.



Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım.



Duruşma öncesi neden siyasete girdiğimi, derdimin millet olduğunu anlatmak istedim.https://t.co/3p0nBrLi1L — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) March 8, 2026

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının başlamasını bekliyor.

Video: X / @hanifi_bayar

Duruşma salonunun önünde Halk TV'ye konuşan Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

"Tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Bizim istediğimiz şekilde olmalı. 'Duruşmalar canlı yayımlansın' dedik. Hala duruşmalar canlı yayımlanabilir. Yapılmamasının sebebini gayet iyi biliyoruz."

Özgür Özel de duruşma salonunda: Bu dava bir kumpas davasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB davasını takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan’ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına ve iktidara yaptığı darbe girişimidir" dedi.

Video: X / @altuntoprak_m

Özel, duruşma salonuna girerken şunları söyledi:

"9 Mart, 9 Mart, işte geldi 9 Mart. Tayyip Bey diyordu ki insan içine çıkamayacaklar. Son üç günde beş şehirde insan içine çıktık. Bugün de insanların arasından geldik. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar diyordu.

Türkiye'nin gözünün içine baka baka diyorum ki bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan rakibini yok etmeye çalışmaktadır. Çünkü Türkiye'de bir daha seçim kazanamayacağını bilmektedir. Kendisinden sonraki Hükümete ve cumhurbaşkanına darbe girişimi yapmıştır. Darbe milletin vicdanından püskürmüştür. Darbe sürecinin şekil şartını tamamlamak için davaya geldim."

Duruşma başladı

Mahkeme başkanı ve İmamoğlu arasında gerginlik

Saat 11:00'i gösterdiğinde Ekrem İmamoğlu, İBB davasının ilk duruşması için salona geldi.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte İmamoğlu söz almak isteyerek sanık sandalyesinden kalkarak kürsüye geldi.

Mahkeme başkanı, “Ekrem İmamoğlu kafana göre kalkıp kürsüye gelip konuşamazsın böyle devam ederken salondan çıkarmak durumunda kalırsın. Söz hakkı almak istedin, ben de vermedim. Konu sizinle ilgili değil avukatlarla ilgili. Bu şekilde devam etmeyin. Daha yargılamaya başlamadık. Sizinle ilgili henüz bir karara varmadık" diyerek uyarıda bulundu.

"Bir daha yaparsa salondan çıkarılacak"

Zapta geçilen yazıda, “Sanık Ekrem İmamoğlu kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek kendisinin birçok kez uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, yerine getirmediği görüldü. Bir daha yapması durumunda salondan çıkarılacağı konusunda oy birliğiyle uyarıldı.” denildi.

Mahkeme başkanından jandarmaya "izleyicileri" çıkartın talimatı

İmamoğlu'nun yerine geçmesinin ardından, avukatların usule ilişkin talepleri dinlenmeye başlandı. Bir sanık avukatı, savunma yapacak sanıkların listesinin kendilerine verilmediğini ancak bir gazetede haber olduğunu söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine seyirciler de tepki gösterdi. Bunun üzerine başkan Aylan, "Salonda alkış sloganla bu yargılama tamamlanmaz. İzleyici bölümünü uyarıyorum, boşaltırım" dedi.

İzleyici yeniden tepki gösterince başkan Aylan, jandarmaya salonu boşaltma talimatı vererek, salondan ayrıldı. Heyet salondan ayrılırken İmamoğlu, “Sen buraya yargılamaya gelmedin, kaçarak çıkamazsın öyle” dedi.

Duruşmaya ara verildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşmanın izleyicili olarak devam edeceğini söyledi. Duruşma 13:30’da başlayacak.

Duruşma yeniden başladı

Saat 13:30'da başlaması beklenen duruşma yarım saat gecikmeyle başlıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seyircileri uyararak "Mahkeme esnasında alkış ve çekim konusunda azami hassasiyet gösterelim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu sanıklar ve mahkeme heyeti de duruşma salonunda yerini aldı. Saat 14:10 itibarıyla duruşma yeniden başlıyor.

İmamoğlu'nun avukatlarından reddi hakim talebi

Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan’ın avukatları Hasan Fehmi Demir ve Fikret İlkiz, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hâkim talebinde bulundu.

İmamoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz, sanık sırasının mahkeme tarafından kendilerine verilmediğine dikkati çekti, “Biz önce belirlilik arıyoruz. Biz size, heyetinize güvenmiyoruz” dedi.

Fikret İlkiz duruşmanın başında “Avukatla görüşmem” diyen mahkeme başkanına “Size geldik. Biz savunmayız. Görüşülmeyecek insanlar değiliz” dedi.

Devamı gelecek...