İBB davası başlıyor: Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 402 sanık hakim karşısına çıkacak

Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB davasının ilk duruşması bugün Silivri’de başlıyor.

Bina ve salon içinde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya gelenler, oluşturulan güvenlik noktasında kimlik ve araç plakası kontrolü yapılmasının ardından binaya yönlendiriliyor.

Fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler yasak

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.

Duruşma, kimlik tespitiyle başlayacak

Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda duruşma salonuna alımda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık müdafileri, müştekiler, müşteki vekilleri, tutuklu sanık yakınları, basın mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şeklinde sıralama uygulanması bekleniyor.

Duruşmanın, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor.

Her hafta dört gün devam edecek

Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

İmamoğlu: Savunma yapmayacağım

İmamoğlu duruşma öncesi verdiği son mesajda “Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz. Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım” dedi.

Duruşma öncesi neden siyasete girdiğimi, derdimin millet olduğunu anlatmak istedim.https://t.co/3p0nBrLi1L — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) March 8, 2026

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının başlamasını bekliyor.

Duruşma salonunun önünde Halk TV'ye konuşan Dilek Kaya İmamoğlu şunları söyledi:

"Tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Bizim istediğimiz şekilde olmalı. 'Duruşmalar canlı yayımlansın' dedik. Hala duruşmalar canlı yayımlanabilir. Yapılmamasının sebebini gayet iyi biliyoruz."

Özgür Özel de duruşma salonunda: Bu dava bir kumpas davasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB davasını takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan’ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına ve iktidara yaptığı darbe girişimidir" dedi.

Özel, duruşma salonuna girerken şunları söyledi:

"9 Mart, 9 Mart, işte geldi 9 Mart. Tayyip Bey diyordu ki insan içine çıkamayacaklar. Son üç günde beş şehirde insan içine çıktık. Bugün de insanların arasından geldik. Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar diyordu.

Türkiye'nin gözünün içine baka baka diyorum ki bu dava bir kumpas davasıdır. Tayyip Erdoğan rakibini yok etmeye çalışmaktadır. Çünkü Türkiye'de bir daha seçim kazanamayacağını bilmektedir. Kendisinden sonraki Hükümete ve cumhurbaşkanına darbe girişimi yapmıştır. Darbe milletin vicdanından püskürmüştür. Darbe sürecinin şekil şartını tamamlamak için davaya geldim."

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, İmamoğlu hakkında; doğrudan işlediği öne sürülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez), suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)" suçlarıyla birlikte, iddianameye konu toplam 143 eylem kapsamında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hakkında kamu davası açılan sanıklardan 99’unun "örgüt mensubu" olduğu (1’i örgütün kurucusu ve lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si ise örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanının ise "örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen" konumunda olduğu öne sürülüyor.