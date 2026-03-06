İBB davası öncesi mahkemeden karar: İmamoğlu ve 104 kişinin tutukluluğuna devam kararı

İsanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlandı.

İddianamede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu, "Yolsuzluk" soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı.

İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken düzenlediği tensip zaptıyla tüm sanıkların tutukluluklarının devamına karar vermişti.

Mahkeme bugün dosya kabulünün ardından dördüncü tutukluluk değerlendirmesini yaptı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahmekesi, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu ve 104 kişinin tutukluluk halinin devamına kararı verdi.

Mahkeme bundan önceki üç tutukluluk değerlendirmesinde de tutukluluğa devam kararı vermişti. Sonraki tutukluluk değerlendirmesi duruşma kapsamında verilen savunmaların ardından yapılacak.