İBB davası öncesi Silivri’de eylem yasağı

Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda pazartesi günü görülecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası öncesinde cezaevi çevresinde eylem ve faaliyetlere yasak getirildi. Silivri Kaymakamlığı tarafından alınan kararla cezaevi yerleşkesi ve çevresinde bazı etkinlikler 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı davanın görüleceği gün öncesinde alınan karara göre, cezaevi kampüsünün tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alanda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj yapılması yasaklandı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın duyurduğuna göre, "Cezaevi kampüsü tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alanda; toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj, kamera ve cep telefonu ile çekim, döviz-pankart açma, slogan atma, çadır kurma ve stant açma, sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme" gibi eylemler yasaklandı.

Karar kapsamında bölgede trafik kontrollerinin yapılacağı ve güvenlik amacıyla drone ile kayıt alınacağı da belirtildi.