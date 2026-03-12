İBB davasında 4. gün | Salonda gerginlik çıktı, duruşma ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Dilek İmamoğlu'ndan tepki

Duruşma öncesi mahkeme heyeti salona gelmeden mübaşirlerden biri, izleyici sıralarında oturan aileleri fotoğraf çektikleri için uyardı. Bu esnada Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu duruma tepki gösterdi. Dilek Kaya İmamoğlu ise, "Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz. Sizin aileniz çoluğunuz çocuğunuz yok mu. Bir tanesi suçsuz yere gitsin yatsın bakalım içeride bir gün yatabiliyor musunuz. Bu insanların bir yıldır sevdikleri içeride. Bu günler geçer geçer bu günler" şeklinde yanıt verdi.

Ümit Polat savunma yaptı

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Ağaç A.Ş’de satın alma müdürü olan Ümit Polat savunmasında, "2019 yılında Ali Sukas’ın göreve gelmesiyle, 2020 yılının başlarında beni üretim planlama müdürü olarak atadı. Yaklaşık 5-6 ay sonra, 2020 yılının ortalarına doğru satın alma biriminde problemler çıkmaya başladı. O dönem pandeminin yoğun olduğu bir dönemdi. 2023 yılı sonunda milletvekili seçimleri öncesinde genel müdürün eşi Berna Hanım milletvekili adayıydı. O dönemde ben herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Kendisi benden herhangi bir talepte bulunmadı, dışarıdan müteahhitler üzerinden de bir talepte bulunduğuna şahit olmadım. 2024 yılının başlarında bir gün Ali Sukas çağırdı ve 'Bir liste var. Bu listeden yaptığımız alışverişler üzerinden yüzde 10 alacağız ve bunu sen isteyeceksin' dedi. Bunun mümkün olmadığını, neyin parası olduğunu sordum. 'Ben istemiyorum, yukarısı istiyor' dedi. Böyle birşeyin olmayacağını söyledim. 'Yukarısı kimse gelsin kendi istesin' şeklinde konuştuk. Bir süre sonra müteahhitler yavaş yavaş gelerek dertlenmeye başladı. 'Bizden şu kadar para istiyor' dediler. Rahatsızlık artınca, baştan beri bu paraları kendisi için topladığını, 'yukarıyı' bahane ederek kendisine aldığını düşündüm. Bu durumu 'yukarısı' dediği yere şikâyet etmeyi kafamda kurgulamaya başladım. Duygu Çebi bizde üretim planlama müdürüydü. Kendisi Ertan Yıldız’ın kuzenidir. Ertan Yıldız’a yakınlığından dolayı durumu ilk olarak onunla paylaştım. 'Bak, müteahhitlerden para istiyor. Bu durum rahatsız ediyor' dedim. Bir süre sonra bana, konuyu Erkan Bey’e kendisinin anlattığını, Erkan Bey’in de çok canının sıkıldığını ve ilgileneceğini söylediğini aktardı. Ancak bir gelişme olmayınca, bu durumu Ekrem Başkan’ın kendisine iletme kararı aldım. Bu süreç yılın ortalarını buldu, yine herhangi bir haber gelmedi. Bu sırada Duygu Hanım bana 'Ümit Bey, emekli olsan, gençlerin önünü açsan, yeni kadroda sana yönetici görevi vermeyebilirler' şeklinde konuştu. Süreç bu şekilde devam etti. Ben de iyice rahatsız oldum ve konuyu valiye taşımaya karar verdim. Erzurumluyum, vali de Erzurumlu olduğu için bu yoldan ilerlemeyi düşündüm. Çünkü ortada kamu zararı olduğunu, ciddi sıkıntılar yaşandığını düşünüyor ancak herhangi bir sonuç alamıyordum. 25 yıl hizmet verdiğim bir yer savcılığa gitsem, suç duyurusunda bulunsam kendi şirketini şikayet eden eleman pozisyonuna düşmek istemedim. Bir şekilde çözülür diye umdum. Ali Sukas kendisi için yaptı. Kendisi de siyasi, karısı da siyasi. Bir dahaki seçimlere daha sağlam hazırlanmak için; çünkü kendisi için belediyede başkan adayı olacağı konuşulmuştu. Herhalde dönüp o niyette diye düşündüm. Çünkü 4 yılı aşkın süredir müdürlük yapıyor. İş yerindeki arkadaşlardan birinin arkadaşı, valinin teyzesinin oğluymuş. Kendisi durumu valiye aktarmış. Vali Bey de 'Kaynağın ne kadar sağlam' diye sormuş, olayların anlatılması üzerine 'Ses çıkarmasın, beklesin' demiş. Valiyle görüşmeme aracılık eden Ayhan Keleş de bana 'Zaten birşey yapıyorlar galiba, sen hiç ses çıkarma. Bekle, birşeyler olacak' dedi. Bunun üzerine beklemeye devam ettim. Derken 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, Ertan Bey veya başka bazı kişilerin de bu işin içinde olabileceğini düşündüm. O süreçte hep 'Muhtemelen yukarıda biri bunu tutuyor' diye düşünüyordum. Ardından müteahhitler tutuklanmaya, genel müdürler gözaltına alınmaya başladı. Bu sırada hakkımda herhangi bir tutuklama kararı yokken, kendi isteğimle Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdim. Bir yolsuzluk konusu vardı. Bununla ilgili bildiklerimi anlattım. Tamer Gümüş isimli şahıs, adımı kullanarak 'Bu parayı benden isteyen Ümit Polat’tır' şeklinde ifade verip etkin pişmanlıktan yararlandı. Daha sonra başka isimler de adımı zikretmeye başladı. İlk etapta 4-5 kişi ismimi bu şekilde anarak çıktı. Bu kişiler yurtdışına kaçmışlardı. Daha sonra biri 'Ümit Polat’a 5 bin lira verdim, 10 bin lira verdim, 15 bin lira verdim' şeklinde beyanlarda bulundu. Bu kişiler serbest kaldı. Ben ise şu anda bu ifadeler nedeniyle tutuklu bulunuyorum" dedi.

'Telefonları dışarı bıraktıran biriydi'

Polat savunmasında, "Ali Sukas kendisi için yapıyor. Kendisi de siyasi, karısı da siyasi. Bir dahaki seçimlere daha sağlam hazırlanmak için. Çünkü kendi belediyede başkan adayı olarak konuşulmuştu. Herhalde o niyetle diye düşündüm. Muhtemelen görevden alacaklar diye düşünüyordum. Gider ayak ne yaparsam kardır mantığıyla yürüyor diye düşündüm. Valiye ulaşmaya karar verdim. İş yerindeki arkadaşların birinin arkadaşı valinin teyzesinin oğluymuş. Yıllarca birlikte çalışmışlar. Hemen buluşalım dedim. Bir kafede anlattım durumu. Kendisiyle 2-3 gün sonra tekrar buluştuk her şeyi anlatmış Vali Bey’e. Vali Bey 'Kaynağın ne kadar sağlam' diye sormuş ve 'Ses çıkarmasın beklesin' demiş. Aracı olan kişinin adı Ayhan Keleş. Keleş bana 'Abi sen hiç ses çıkarma. Bekle bir şeyler olacak zaten' dedi. Öyle beklemeye başladık. 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla süreç başladı. Sonra müteahhitler tutuklanmaya başladı. Sonra ben kendim giderek savcılığa ifademi verdim. Tutuklu olan müteahhitlerden hiçbirinin ifadesinde ben yokum. Tutuklanma süreçlerinde gizli tanıklardan birinin ben olduğumu düşünmüşler. Lale soğanıyla ilgili bir yolsuzluk vardı. Onu verdim savcıya. Onlarla ilgili şüpheliler alınınca benim ismimi vermişler etkin pişmanlıktan serbest kalmışlar. Sonra yurtdışına kaçtılar. O ifadelerden dolayı ben tutukluyum şu anda. Ali Sukas birkaç kişi biraraya geldiğinde bile toplantılarda telefonları dışarı bıraktıran biriydi" dedi.

Gökhan Zeybek ziyarete geldi iddiası

Ümit Polat, savunmasının devamında cezaevindeyken kendisini Gökhan Zeybek’in ziyarete geldiğini söyledi. Polat, Zeybek’in kızının eğitim masraflarını karşılayacağını söylediğini iddia ederek, "Gökhan Zeybek bana bu ziyaret esnasında sus işareti yaptı" dedi.Daha sonra savcı Polat’a sorular yöneltti. Savcı, "Yukarıdan para isteyen şahıslar var demiştin. Bunlar kimler' diye sordu. Polat ise, "Ali Sukas ile dışarıda görüştüm. ‘25 yıllık emeğin var ama seni görevden alacağım. Çok konuşuyorsun, dikkat et. Bu işlerden Ertan Yıldız ve Fatih Keleş’in haberi var’ dedi. Daha sonraki süreçte Ali Sukas’ın talimatıyla darp edildim. Şikayette bulunmadım çünkü korktum. Sonraki gün de Ekrem İmamoğlu tutuklandı zaten” şeklinde cevap verdi. Savcı ise, “Ama savcılıktaki ifadende Sukas’ın sana ‘Bu saldırı sana değil bize yapıldı’ dediğini söylemişsin' sorusunu yöneltti. Polat da, 'İşleyiş olarak bunu Sukas’ın yaptırdığını düşünüyorum' " dedi.

'Para neden toplanır bilmiyorum'

Savcı, mahkeme salonunda yıllara göre Ağaç A.Ş.’ye giren para miktarını gösteren bir tablo yansıttı. Savcı, "İmamoğlu ile Ali Sukas görüştü demişsin. İmamoğlu’nun Ali Sukas’a seçim için yeterince para toplayamadığı için kızdığını söylemişsin. Bundan sonra da Sukas’ın para toplama hızını artırdığını söylemişsin. 2023-2024 arasında Ağaç AŞ’deki bu yükselen para girişinin bu görüşmeyle ilgisi var mı' diye sordu. Polat, 'Para toplandı ama ne için, ne zaman bilmiyorum' dedi. Savcı ise, 'Para toplanması seçimle mi ilgili yani' sorusunu yöneltti. Polat, 'Para neden toplanır bilmiyorum' dedi.

İmamoğlu'ndan tabloya tepki

Daha sonra araya giren İmamoğlu, ifadelerdeki çelişkiye tepki gösterdi. Tablonun gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, ‘Sayın hakim lütfen yalana müsaade etmeyin. İddia makamı yalan bir tablo yansıttı’ dedi. Duruşmaya 13.20 itibariyle 14.30’a kadar ara verildi. Ara verildiği esnada İmamoğlu, "Bunlar bir kişiye, bir aileye hizmet eder. Bunlar hizmet ettiği kişiye de zarar verir. Boyun eğmeyeceğiz. Tablo bomboş. Ayda 20 milyar ödemeye çıktı diye bütçe yapmışlar. Bu kurumun yıllık bütçesi 5 milyar. Bu tabloyu yapan savcılık. Başsavcı görünümlü liderin savcısı yaptı bunu, ben buna bir şey diyemem. Yüzde 65’e yakın AKP’ye hizmet eden insanlarla çalıştım. O kişi bana bir satır yazsaydı. Her kurumda denetim istedim. Bu kurum bin 600 kez denetimden geçti, bizden önce 540 kez denetlendi" dedi.

Duruşma 16 Mart'a ertelendi

Duruşmada basın mensupları yerlerinin değiştirilmesinin ardından kararı kabul etmedi. Mahkeme Başkanı ise, düzenin sağlanmadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00'a erteledi.