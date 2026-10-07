İBB davasında 5 kişi daha tahliye edildi

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB ana davasının 94’üncü günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapılmaya devam ederken, bu davadan ayrı bir şekilde hazırlanan iddianamedeki iddialarla ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılan bir başka İBB davası duruşmasında ara karar çıktı.

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin iddialarla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mayıs 2025’ten bu yana tutuklu bulunan sanıklar, yaklaşık 16 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül ve Faruk Ceyhan’ın tahliyesine karar verdi. Fikri Murat Demir’in tutukluluğunun ise devamı kararlaştırıldı. Duruşma 1, 2, 3 Aralık tarihlerine ertelendi.