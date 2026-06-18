İBB davasında 53. gün: Savcı 5 ismin tahliyesini talep etti
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 53. celsesi görülüyor. Bugünkü duruşmada mahkeme aylık tutukluluk incelemesi yapacak. Savcı, Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak Elif İpek Atayman ve Alper Aydın'ın tahliyesini istedi.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 53. celsesi görülüyor.
Savcı, reklamcı Yunus Göçer, Baraka Yapımcılık'ın sahibi Hasan Yalaz, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, eski Medya A.Ş. Müdürü İpek Elif Atayman ve iş insanı Alper Aydın'ın tahliyesini istedi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşma saat 11:10'da başladı.
Bugün, davada dördüncü kez tutukluluk incelemesi yapılacak. Yeni tahliyelerin olması bekleniyor.