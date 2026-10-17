İBB davasında 7 kişiye tahliye kararı çıktı
İBB’ye yönelik açılan yolsuzluk davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık, 101’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada 7 kişi tahliye kararı verildi.
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Mahkeme, mühendis Tolga Kılıç, Ağaç AŞ şefi Fatih Temür, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, iş insanı Adem Başer, İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü Nilgün Cendek ile Ağaç AŞ eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın tahliyesine hükmetti.
Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı duruşma 2 Kasım tarihine ertelendi.