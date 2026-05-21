İBB davasında 9 kişi tahliye edildi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 41. duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada duruşma savcısı, 5 tutuklu isim hakkında tahliye mütalaası verdi. Mahkeme heyeti, 9 kişinin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme başkanı, “Tatil süremiz dolduğu için bir sonraki inceleme tarihimiz 18 Haziran’a denk geliyor. 18 Haziran 2026’da duruşmayı gerçekleştireceğiz. Şu an tahliye kararı verilen sanıkların isimlerini okuyorum. Karar yine oy birliğiyle alındı” dedi.

Tahliye edilen isimler şöyle

Yazılım mühendisi Iraz Bayrak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş, CHP Genel Merkezi’nde Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya ve Hakan Aplak tahliye edildi.

Savcı, diğer tutukluların tutukluluğunun devamını istedi. Duruşmaya en az bir saatlik ara verildi. Ara sonrası mahkeme, kararını açıklayacak.