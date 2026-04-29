İBB davasında asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, sanal medyada 'Halkı yanıltıcı ve gerçeği aykırı' paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli M.G., gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.