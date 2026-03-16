İBB Davası'nda beşinci gün: Duruşma başlamadan yarına ertelendi
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası, bugün Silivri'de devam etti. Mahkeme heyeti, milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesini söyledi. Tartışmaların ardından duruşmaya başlamadan ara verildi. Mahkeme, düzen sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı yarına ertelendi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı İBB Davası beşinci gününde devam etti.
İBB Davası'nın ikinci haftasında güvenlik önlemleri artırıldı.
Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, duruşma salonuna sadece turkuaz basın kartı olan gazeteciler alınacağı kaydedildi. Basın kartı olmayan gazetecilerin basın odasında duruşmayı takip edeceği belirtildi.
Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi. İmamoğlu salona geldiğinde izleyiciler "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.
Duruşmaya önce ara verildi
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, duruşma salonuna avukat cübbesiyle geldi ve hukukçu olduğunu hatırlattı.
Jandarma, Özer'in izleyici bölümüne geçmesini istedi. Çıkan tartışmanın ardından duruşma salonuna gelen mahkeme heyeti, milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesini söyledi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Keyfi hareket ediyorsun. Anayasa'ya uymak zorundasın" şeklinde tepki gösterdi.
Yaşanan tarışmaların ardından duruşmaya ara verildi.
Duruşma yarına ertelendi
