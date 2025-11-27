İBB Davası'nda duruşma tarihi belirsizliği: İmamoğlu ne zaman hakim karşısına çıkacak?

  1. Ekonomim
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Davası kapsamında 18 Aralık 13:45'te hakim karşısına çıkacağı duyuruldu. Ancak daha sonra Başsavcılık duruşma tarihinin verilmediğini açıkladı. Açıklama UYAP'da "duruşma iptal edilmesi" başlıklı bir bildiriyle düzeltildi.

Aralarında CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı tarihe ilişkin belirsizlik sürüyor.

İmamoğlu'nun İBB Davası kapsamında 18 Aralık 13.45'de hakim karşısına çıkacağı açıklandı ancak Başsavcılık duruşma tarihinin verilmediğini açıkladı.

Açıklama UYAP'da "duruşma iptal edilmesi" başlıklı bir bildiriyle düzeltildi.

"Kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz" 

Avukat Hüseyin Ersöz de X hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

"Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz" diyen Ersöz, konuya ilişkin mahkemenin yazı işleri müdürlüğünden bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"UYAP'tan kontrol ettiğimizde 'İBB Davasına' ilişkin bir duruşma günü tebliği yada Tensip Zaptı düzenlenmesi gerçekleşmediğini görüyoruz. Celse uygulaması üzerinden ise anlık bir 'duruşma günü iptal bilgilendirmesi' yapıldı. Bu hatalı bir işlemden de kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nden öğrenmeye çalışıyoruz."

 

