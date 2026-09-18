İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talebi
İBB davasına ek olarak 29 kişi hakkında iddianame düzenlendi ve ana davayla birleştirilmesi istendi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında 195 sayfalık ek iddianame hazırladı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturması kapsamında hazırlanan ve ana davayla birleştirilen yeni iddianameye 12 yeni eylem eklendi. 29 kişi hakkında ceza talep edildi.
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