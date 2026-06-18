İBB davasında Elif Atayman dahil 9 kişi tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın 53. gününde, aralarında İpek Elif Atayman, Yunus Göçer ve Erdinç Çolak'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. günde savunmalarla devam etti.
68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada, bugün duruşma savcısı ara mütalaasını açıkladı. İpek Elif Atayman, Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Alper Aydın ve Erdinç Çolak için tahliye talebinde bulundu.
Mütalaa sonrası heyet kararını açıkladı. Duruşma savcısının talebi doğrultusunda aynı isimlerle birlikte toplam 9 tutuklu sanık tahliye edildi.
Tahliye edilen isimler:
Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman
Reklamcı Yunus Göçer
Reklamcı Hasan Yalaz
Reklamcı Alper Aydın
Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak
Ahmet Güldü
Yavuz Saltık
Mustafa Karaoğlu
Halit Burak Ataman
Verilen 9 tahliye kararıyla birlikte davada tahliye edilen kişilerin sayısı 51 oldu.
42 sanık tahliye edilmişti
Mahkeme heyeti geçen celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu’nun tahliyeleri talep edildi. Mahkeme, savcının mütalaası sonrası Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak’ın tahliyesine karar vermişti.