  3. İBB davasında fotoğraf ve video çekenlere soruşturma açıldı
İBB davasında fotoğraf ve video çekenlere soruşturma açıldı

İBB davasında ilk günkü duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez duruşma salonunda fotoğraf ve video çektiği iddia edilen kişilere soruşturma açtı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yargılamasının yapıldığı Silivri 1. No’lu duruşma salonunda çekilen görüntülere ilişkin re’sen soruşturma başlattı.

Emniyete şüpheli tespiti yapması için talimat verildi.

Özgür Özel'e de soruşturma açılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ilk günkü duruşma sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da soruşturma başlatmıştı.

İkinci günde de duruşma salonunda fotoğraf ve video çektiği iddia edilen kişilere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kişilerin bulunabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği de belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir."

