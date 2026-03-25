İBB davasında görüntü çeken kişi gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasının duruşmasına sahte basın kartıyla sızan ve içeriden izinsiz görüntü paylaşan E.Y.T. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtildi.