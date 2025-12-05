İBB davasında ilk tutukluluk değerlendirme: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
23 Mart'tan beri tutuklu olan ve hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı.
Mahkeme sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar verdi, dosyadaki kimse hakkında tahliye kararı verilmedi
