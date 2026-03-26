İBB Davası'nda kritik gelişme: Tahliye talepleri 2 Nisan'da değerlendirilecek

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB Davası görülmeye devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

Tahliye taleplerine ilişkin ilk değerlendirme 2 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tutuklu sanıkların tutukluluk incelemesi yapılacak. Gelecek hafta salı, çarşamba ve perşembe günü sanık müdafiilerine söz verilecek.

BirGün'de yer alan habere göre mahkeme heyeti, perşembe günü kararlarını açıklayacak.

Mahkeme Başkan'ının açıklamaları

Mahkeme Başkanı, tahliye talepleri ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim planlamamız, normalde nisan sonuna kadar savunmaları bitirmekti. Ancak sarkma mutlaka olacak gibi. Yani bizim de öngörümüz o yönde. Normalde nisan sonuna kadar tamamlamayı düşünüyorduk. Planlamamız o şekildeydi. Sanık savunmalarımızı tamamlamayı planlıyorduk. Ancak tabii biraz bir gecikmemiz olacak gibi.

Ara değerlendirmelerimizi yapacağız yine. Yani o anlamda şeyimiz yok. Şimdi şöyle, onunla da ilişkin de normalde ama kapanmayacağı için daha önce de belirttim, arada 30 günlük tutukluluk değerlendirme süremizi de mutlaka bir değerlendirme yapmamız lazım.

Biz onu dosya üzerinden yapmak istemedik. Burada olduğu için sanık müdafilerimize söz hakkı vermeyi düşünüyoruz o anlamda tahliyeye ilişkin.

Tabii takdir edersiniz ki dinlenmeyen sanık sayısı çok olacağı için, hani öyle çok uzun bir süre veremeyeceğiz ama orada belirli bir şekilde herkese söz hakkı mutlaka tanımamız gerekecek.

O yüzden de haftaya özellikle salı, çarşamba, perşembe; üç gün, sadece dinlenmeyen, savunmasını alamadığımız sanıklarımızın müdafilerine tahliyeye ilişkin söz hakkı vermeyi planlayıp, perşembe günü tutukluluk değerlendirmesi yapıp, sonra savunmalarımızın kaldığı yerde yine esas hakkında savunmaya yönelik tekrardan söz hakkı vereceğiz."