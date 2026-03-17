İBB davasında mahkemeye sunulan 10 CHP’li izleyici listesi belli oldu

Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davada 6’ncı duruşma süreci başlıyor.

İlk haftanın son gününde mahkeme heyeti başkanının, gazetecilerin oturduğu yeri değiştirmek istemesi üzerine duruşma ertelenmişti. Dün de benzer bir tablo ortaya çıktı. Dünkü celsenin başında bu kez avukat milletvekillerinin izleyici bölümüne geçmesi istendi. Vekillerin itirazı üzerine duruşma daha başlamadan sona erdi.

Salona sadece vekâletli avukatlar alınacak

Olaylı 5’inci celsenin ardından mahkeme heyeti, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na dikkat çeken bir talepte bulundu. Buna göre, duruşma salonuna yalnızca vekâleti bulunan avukatların alınması istendi. Ayrıca milletvekillerinin avukat sıralarına oturmaması için de önlem talep edildi.

Sadece 10 CHP'liye izin verildi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Davası'nda CHP'lilerin duruşmaya girişini kısıtlamasının ardından yaptığı yeni değerlendirmeyle salonun kapılarını "seçici" bir şekilde açtı. Bugünkü oturuma CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 9 CHP'li milletvekilinin girişine onay verilirken, milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır listeye dahil edilmedi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre İBB Davasını duruşma salonundan takip etmesi için mahkemeye sunulan isimler şu şekilde:

1-Bülent Tezcan

2-Gökhan Günaydın

3-Gül Çiftçi

4-Özgür Çelik

5-Murat Emir

6-Sezgin Tanrıkulu

7-Yüksel Taşkın

8-Engin Altay

9-Suat Özçağdaş

10-Mühip Kanko