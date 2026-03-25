  İBB davasında reddi hakim talebi reddedildi
İBB davasında reddi hakim talebi reddedildi

İBB Davası’nda sanık avukatı Hüseyin Ersöz’ün reddi hâkim talebine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

İBB davasında reddi hakim talebi reddedildi
İBB davasında sanık avukatı Hüseyin Ersöz’ün reddi hâkim talebine yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 9 Mart 2026 tarihli reddi hâkim kararına 16 Mart 2026’da başvuruda bulunmuştu. Başvurusunda, yargılama sürecinde usule ve hukuka aykırı işlemler yapıldığını, bunun da mahkeme heyetinin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda ciddi kuşkular doğurduğunu savundu. Mahkeme, Ersöz’ün itirazını inceleyerek reddetti.

