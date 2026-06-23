İBB davasının 55. gün: İmamoğlu'nun babasının emekli maaşındaki tedbir kaldırıldı, tutuklu sayısı 59'a indi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı davada, ilk duruşmanın 55. günü Silivri'de görülmeye devam ediyor. Son tutukluluk incelemesinde 9 kişinin daha tahliye edilmesi ile tutuklu sayısı 59'a düştü.

Dün savunması hastalanması nedeniyle yarım kalan Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer savunmasını yaptı. Doğruer'in savunmasının ardından avukatı hakim karşısında beyanlarını verdi.

Avukat Bürgehan Emrağ, müvekkilinin 19 Mart'ta adli kontrolle serbest bırakıldığını, mahkemenin o aşamada "Tutuklama gerekli değil" dediğini ifade etti. Daha sonra müvekkilinin tutuklandığını hatırlatan Emrağ, Doğruer'in tutuklanmasını zorunlu kılan herhangi bir somut olgunun bulunmadığını belirtti ve "Tutuklama bir zorunluluk değil, bilinçli bir tercih haline gelmiştir" dedi.