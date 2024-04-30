İBB drone pilotu yetiştirecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hayata geçirdiği Gökyüzünün Yıldız Gençleri Projesi’nin başvuruları başladı. 18 – 29 yaş arası üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının katılabildiği projeye İstanbul Senin uygulaması üzerinden ve online kayıt formu ile başvurulabiliyor.

‘Sertifikalı İHA-1 Ticari Pilotluk’ eğitimlerinin verileceği Gökyüzünün Yıldız Gençleri Projesi'nde eğitimler 14 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde eğitimler yapılacak.

Eğitimlerin sonunda tapılacak sınavda başarılı olanlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve MEB onaylı İHA pilotluk lisansı almaya hak kazanacak.