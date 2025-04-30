İBB duyurdu: 1 Mayıs’ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent genelinde toplu ulaşımı ücretsiz sunacak.

İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

İstanbul genelinde geçerli olacak

Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB’nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Uygulama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması dolayısıyla İstanbul genelinde geçerli olacak.

İstanbulkart ile geçiş yeterli olacak

Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.