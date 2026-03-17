İBB duyurdu: Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, İstanbul’u keşfetmek isteyenler için sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

İbadethaneler ve mezarlıklarda bayram temizliği

Ramazan Bayramı öncesinde Eyüpsultan Camii’nden Fatih Camii’ne, Süleymaniye Camii’nden Nusretiye Camii’ne 44 tarihî caminin bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Ekipler, bayram süresince de sahada olmaya devam edecek. Ayrıca İBB ekipleri, bayram ziyareti öncesinde mezarlık ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor.

Asya yakasında 47 mezarlık ve 46 cami çevresi, Avrupa yakasında ise 52 mezarlık ve 34 cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetleri yapılıyor. İBB İşletmeler Müdürlüğü, 3 mobil araç ve 6 personeli ile Eminönü yeni Camii, Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmii sabah namazı sonrası çorba ve sandviç ikram edecek. Aynı zamanda Edirnekapı Şehitliği’nde 1 mobil aracı ve 2 personeli ile gün boyu çorba ve sandviç ikramı olacak.

“Mehteranla Bayram Coşkusu”

İBB Mehteranı, “Mehteranla Bayram Coşkusu” programı kapsamında dinleyicisiyle buluşacak. Arife Günü Eyüpsultan Camii önünde saat 18:00’de, bayramın birinci günü bayram namazının hemen sonrasında, bayramın 2. ve 3. günlerinde ise saat 18:00’de Sultanahmet Meydanı Turşucuzade Konağı önünde İstanbullularla konser gösteri sunacak.

Bahçe markette Ramazan bayramı indirimi

Ramazan Bayramı kapsamında Bahçe Market mağazalarında ve internet sitesinde tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Bayramın ilk günü mezarlıklarda hizmet veren Bahçe Marketlerden Zincirlikuyu Mezarlığı ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Bahçe Marketler açık olacak. Bayramın ikinci gününden itibaren ise tüm Bahçe Marketler hizmet verecek.

Ayrıca İstanbulluların doğayla buluşma noktası olan Kemerburgaz Kent Ormanı da Ramazan Bayramı’nda da açık olacak. Bayram süresi boyunca 08.00–20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Halk Ekmek'ten Ramazan bayramı desteği

İstanbul Halk Ekmek (İHE), Türkiye’nin 81 ilindeki yaklaşık 5 bin çölyak ve PKU hastasına glütensiz ürünlerden oluşan destek kolilerini ulaştıracak. Vatandaşlar, raporlarını sisteme yükleyerek bu özel ürünlere indirimli ulaşmaya ve yılda üç kez gönderilen hediye paketlerinden yararlanmaya devam edebilecek.