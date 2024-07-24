İBB duyurdu: İstanbul'da yeni tramvay hattı çalışmaları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağını ve bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın hizmete kapalı olacağını duyurdu. Yapılacak tramvay hattında 5 istasyon bulunacak ve yolculuk süresi 7,45 dakika olacak. Hattın 2027'de hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan- Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağını ve bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın hizmete kapalı olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı ve Haliç tramvay hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımına başlanacağı belirtildi.
5 istasyon bulunacak
Açıklamada, 3,2 kilometre uzunluğunda yapılacak tramvay hattında 5 istasyon bulunacağı, yolculuk süresinin de 7,45 dakika olacağı belirtildi.
Hattın 2027'de hizmete hazır hale getirileceği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Bayrampaşa Meydanı'nın, meydan istasyonu inşaatı nedeniyle hizmete kapatılacağı belirtildi.
Öte yandan, Bayrampaşa Meydanı'nın metro inşaatı nedeniyle yarından itibaren hizmete kapatılacağı öğrenildi.