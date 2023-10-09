İBB, eğitim desteğini 7,500 liraya yükseltti
İBB Başkanı İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteğini 7,500 TL’ye yükselttiklerini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan desteğin 6 bin liradan 7.500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerin isteğini yerine getiriyor, 75 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteğini 6 bin TL’den 7.500 TL’ye yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.
Gençlerin isteğini yerine getiriyor, 75 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteğini 6 bin TL’den 7.500 TL’ye yükseltiyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 9, 2023
İstanbul Senin uygulaması ile kolaylıkla başvurabilirsiniz; https://t.co/QkWtNAOUzx pic.twitter.com/g9sbNg2ltb