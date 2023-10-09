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İBB, eğitim desteğini 7,500 liraya yükseltti

İBB Başkanı İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteğini 7,500 TL’ye yükselttiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan desteğin 6 bin liradan 7.500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerin isteğini yerine getiriyor, 75 bin üniversite öğrencisine sağladığımız eğitim desteğini 6 bin TL’den 7.500 TL’ye yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

 

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