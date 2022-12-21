İBB, elektrikli 5 deniz taksiyi suya indirdi

Şehir Hatları, Haliç Tersanesi'nde üretilen elektrikli 5 deniz taksiyi suya indirdi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme kararını değerlendirdi.

Haliç Tersanesi'nde düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştiraklerden sorumlu İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve davetliler katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın yaşayan en eski tersanesinin 567 yıldır ayakta olduğunu belirterek, tersaneyi geleceğe taşımanın önemine değindi.

Tersanenin 50 kompozit yolcu gemisi ve 20 römorkör kılavuz tekne inşa etme kapasitesine ulaştığını söyleyen İmamoğlu, "Var olan 45 deniz taksiye, 5 adet yeni nesil hibrit tekneyi ekledik. Deniz taksi üretiminde daha önce yaptıklarımızın bir değişiğini bugün harekete geçirmiş oldu arkadaşlarımız. Projemizin, çevreci ve hibrit bir deniz taksiye dönüşmesi ve elektrikli teknelerin denize inmiş olması gurur verici." dedi.

Ekrem İmamoğlu, törenin ardından bir soru üzerine "Sayın Cumhurbaşkanı, yani bizim bu büyük ailemizden, bu büyük takımımızdan, bu büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum." diye yanıt verdi.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Bunu yaparsa, kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi. Kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız."

"Her CHP'linin Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır"

Seçimlere ilişkin Cumhurbaşkanı adayı da sorulan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tek başına oyun izlemeye alıştığınız için takım oyunundan uzaklaştınız. Hiç anlamıyorsunuz. Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Takım oyununu unuttu bu millet. Çünkü tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Ben takım oyuncusuyum diyorum. Takımda oyuna girecek, oyun oynayacak kişilerden birisiyim. Beni, daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim. Ben CHP'liyim. Her CHP'linin, her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adayıdır."