İBB evlilik desteği 40 bin TL 'ye çıkarıldı! İşte başvuru şartları

İBB'nin evlilik desteğine başvurmak için çiftlerden en az birinin İstanbul'da ikamet etmesi ve çiftlerin mali desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor. İBB, 2023 yılından bu yana verilen Evlilik Desteği programından şimdiye kadar 20 bin çift yararlandığını ve toplamda 290 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

İBB evlilik desteğine nasıl başvurulur?

İBB, 30 bin TL olarak belirlediği evlilik desteğini 40 bin TL olarak güncelledi. Başvuru yapmak isteyen çiftlerden en az birinin İstabul'da oturması ve nikah akdinin üç ay içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen çiftlere ödeme nikahtan sonra yapılıyor ve tutar kadının hesabına aktarılıyor.

İBB'nin 40 bin TL olarak güncellenen evlilik desteğine başvurular şu yollarla yapılabilir:

- İstanbul Senin Uygulaması,

- Alo 153 Çözüm Merkezi,

- [email protected] mail adresi,

- Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

- İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

- Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

- Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

- Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr)