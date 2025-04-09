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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi!

“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, uzun bir aranın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Haber Merkezi
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi!
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İBB’ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi’ne konulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ciddi şekilde takip ediliyor.

Cezaevinde iki kez hastaneye kaldırılan Polat, önce Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Buradan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürülen Polat’a holter cihazı takıldıktan sonra yeniden cezaevine nakledildi. Adli Tıp’tan çıkacak raporun ise tahliye süreci açısından belirleyici olması bekleniyor.

Tutuklandıktan sonraki ilk görüntüsü

Cumhuriyet’in haberine göre, Polat’ın dün hastaneye sevkinin ailesi ve avukatına bilgi verilmeden yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle Polat’ın aile ve avukatı saatlerce Silivri’de görüş bekledi. Polat hastaneye koltuğa kelepçeli biçimde götürülürken, tutuklandıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

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