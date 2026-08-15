İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

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Daha önce kalp damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle farklı dönemlerde toplam 6 stent takılan Polat'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Şiddetli göğüs ağrısı sonrası hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şiddetli göğüs ağrısı ve spazm şikâyeti nedeniyle kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Polat, yaşadığı rahatsızlığın ardından tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin gerekli kontrolleri sürdürdüğü belirtildi. Polat'ın sağlık durumuna ilişkin takip ve tedavi sürecinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kalp damarlarına daha önce 6 stent takıldı

Mahir Polat'ın kalp damarlarındaki tıkanıklıklar nedeniyle farklı dönemlerde toplam 6 stent takıldığı biliniyor.

Şubat 2025'te üçüncü kez anjiyo olan Polat, Mart 2025'te cezaevinde bulunduğu dönemde de kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti

İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan Mahir Polat, daha sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Polat, nisan ayında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine dönmüştü.

Mahir Polat'ın hastanedeki takip ve tedavi sürecinin sürdüğü bildirildi.