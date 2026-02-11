İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın 10 aydır devam eden ev hapsi kararı kaldırıldı

Kent Uzlaşısı davasında tutuklu bulunan yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında tahliye kararı verildi.

Ancak İBB soruşturmasında tutuklu olduğundan Şahan cezaevinden çıkamayacak. Mehmet Ali Çalışkan ve Ebru Özdemir hakkında da tahliye kararı verildi.

Daha önce sağlık sorunları yaşadığı için hakkında ev hapsi kararı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ise ev hapsi kararı kaldırıldı.

Ne oldu?

İBB'ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir 10 aydır iddianame bekliyordu.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 23 Mart 2025’te tutuklandı. Şahan, Çalışkan ve Polat’a “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlaması yöneltildi.

28 Mart 2025’teyse aynı soruşturma kapsamında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. Ağır sağlık sorunları geçiren Mahir Polat ise 9 Nisan 2024’te ev hapsiyle tahliye edildi.